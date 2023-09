Gespräche mit Vermieter aufgenommen Verwirrung um Postfiliale in Buer: Nach angekündigter Schließung doch noch geöffnet Von Hannah Baumann | 27.09.2023, 17:59 Uhr Die Postfiliale in Buer sollte ursprünglich geschlossen werden, doch nun hat sie wieder geöffnet. Wie kam es dazu? Foto: Hannah Baumann up-down up-down

Die Post hat offiziell mitgeteilt, dass die Postfiliale in Buer am 26. September geschlossen wird. Am 27. war noch geöffnet. Wie lange, das weiß man im Unternehmen nicht.