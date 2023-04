Die Polizei wurde zu einem Einsatz an der A30 gerufen. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Verletzte Person Polizeieinsatz an Meller Autobahnraststätte Grönegau-Nord Von Karsten Grosser | 19.04.2023, 16:27 Uhr

Auf dem Autobahnrastplatz Grönegau-Nord an der A30 in Melle ist es am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.