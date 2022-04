Betrügerische Mahnschreiben wollen Menschen dazu bringen, Geld zu überweisen. FOTO: dpa/Karl-Josef Hildenbrand Meller Bürger erkennt Fälschung Neue Betrugsmasche: Polizei warnt von betrügerischen Mahnschreiben Von Simone Grawe | 12.04.2022, 16:52 Uhr

In den vergangenen Tagen häufen sich in der Region Meldungen zu betrügerischen Mahnschreiben. Unter der Überschrift „Vorgerichtliche Mahnung“ werden Privatpersonen per Post von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei aus München kontaktiert. Ein solches Schreiben erhielt auch Lothar Paffrath aus Melle-Westerhausen. Wie hat er darauf reagiert?