Zeuge beobachtet Einbruch Einbrüche in Vodafone-Shops in Melle und Werther: Polizei nimmt vier Männer fest Von Simone Grawe | 27.02.2023, 12:31 Uhr

In der Nacht zu Samstag hat die Polizei in Spenge vier Männer festgenommen, die zuvor in Werther und an der Mühlenstraße in Melle in Handygeschäfte eingebrochen sein sollen.