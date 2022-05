Die Ladendiebe hatten es auf elektronische Geräte, Bekleidung und Alkohol abgesehen. (Symbolfoto) FOTO: dpa/David Inderlied In einem Lebensmittelmarkt in Gerden Polizei nimmt in Melle zwei Ladendiebe vorläufig fest, ein Dritter flieht Von Simone Grawe | 03.05.2022, 13:24 Uhr

Ein Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt an der Industriestraße in Melle-Gerden hat am Freitagabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Die Beamten konnten zwei der drei Täter vorläufig festnehmen. Nach dem Dritten wird gefahndet.