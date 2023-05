Bei einer Kontrolle auf der Skateanlage in Melle hat die Polizei bei mehreren jungen Leuten Drogen gefunden. Symbolfoto: dpa/Gaetan Bally up-down up-down Drei Ermittlungsverfahren eingeleitet Meller Polizei kontrolliert an der Skateanlage und findet Drogen Von Simone Grawe | 08.05.2023, 13:35 Uhr

Bei einer Kontrolle auf der Skateanlage an der Straße „Am Wellenbad“ in Melle hat die Polizei am Samstagabend drei junge Leute mit Drogen erwischt.