Im Dezember häufen sich die Sprengungen von Zigarettenautomaten in Melle und der Region, wie hier in Kirchlengern/NRW. Foto: Kreispolizeibehörde Herford up-down up-down Zweistellige Zahl von Fällen Gesprengte Zigarettenautomaten in Melle, Osnabrück und OWL – zufällige Häufung? Von Christina Wiesmann | 28.12.2022, 17:09 Uhr

In Melle und Osnabrück sowie in Nachbarkreisen in Nordrhein-Westfalen wurden im Dezember zahlreiche Zigarettenautomaten gesprengt. Zufall oder organisiert?