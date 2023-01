Murat Dündar zieht mit seinem Imbiss „Enjoy Pizza- und Dönerlounge“ um. Foto: Ronja Ackermann up-down up-down Nach Kündigung durch Vermieter Meller Enjoy Pizza- und Dönerlounge zieht dorthin, wo zuvor ein anderer Imbiss war Von Ronja Ackermann | 19.01.2023, 14:40 Uhr

Im März 2019 hat Murat Dündar in der Bahnhofsstraße in Melle die „Enjoy Pizza- und Dönerlounge“ eröffnet. Jetzt zieht er mit seinem Geschäft um. Durch den Umzug wird klar: Ein ehemaliger Imbiss wird in Melle nicht mehr öffnen.