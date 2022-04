Der junge Organist musiziert bereits seit etwa 15 Jahren an der Christian-Vater Orgel. In dieser Zeit hat sich Skibbe mit der Improvisation in verschiedenen Charakteren beschäftigt. Diesmal wird er unter anderem im englischen Stil und wie zur Zeit von Josef Haydn phantasieren. Dazu kommt romantische Orgelmusik aus England und tänzerische Variationen des niederländischen Meisters Jan Pieterzoon Sweelinck.

Skibbe erhielt den Förderpreis des Orgelfördervereins St. Petri-Melle und hat sich in den letzten Jahren als Organist, Chorleiter und Solist einen Namen gemacht. Er absolvierte die Ausbildung zum D- und C-Kirchenmusiker, nahm zusätzlich an Fortbildungen für Glockenspiel und Improvisation teil. Seit Oktober 2012 studiert er an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford. Einen besonderen Schwerpunkt bildet auch hier die Improvisation.

Sommerliches Orgelkonzert, Mittwoch, 20.15 Uhr, St.-Petri-Kirche in Melle, Eintritt frei