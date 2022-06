Vor G7 -Gipfel 2022 FOTO: Angelika Warmuth up-down up-down Polizei warnt Senioren im Blick: Das ist die neueste Betrugsmasche in Melle Von Michael Hengehold | 28.06.2022, 12:52 Uhr

Die Polizei in Melle hat am Dienstagmorgen Kenntnis über eine neue Betrugsmasche erhalten. Die funktioniert diesmal in schriftlicher Form.