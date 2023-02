Der Druck auf die Kindertagesstätten nimmt durch den Mangel an Fachkräften weiter zu. Immer häufiger müssen Betreuungstage zeitweise gekürzt werden. Auch Einrichtungen in Melle sind davon betroffen. Symbolfoto: Friso Gentsch / dpa up-down up-down Akute Personalnot bei Erziehern Verkürzte Randzeiten in Einrichtungen: Kitas in Melle schlagen Alarm Von Ina Wemhöner | 18.02.2023, 13:05 Uhr

Das Thema Personalmangel bei Erziehern ist nicht neu, dennoch verschärft sich die Situation in den Kindertagesstätten derzeit auch durch einen hohen Krankheitsstand. In Melle führt das in Gruppen einiger Kitas nun zu einer verkürzten Betreuung in Randzeiten. Ein Überblick.