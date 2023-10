Am Bahnübergang in Föckinghausen Frau wird in Melle vom Zug erfasst und stirbt Von Vincent Buß | 08.10.2023, 16:50 Uhr | Update vor 21 Min. Der Bahnübergang Gelbe Riede wurde gesperrt. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Am Bahnübergang Gelbe Riede in Föckinghausen hat laut Polizei am Sonntagnachmittag ein Zug eine Frau erfasst. Der Bahnverkehr ist eingeschränkt.