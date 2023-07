Zu Ferienbeginn war Inga Göbert bei einer Pop-up-Church in Neuenkirchen und Buer dabei. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Wechsel nach Osnabrück Pastorin Inga Göbert verabschiedet sich am Sonntag aus Buer Von Simone Grawe | 25.07.2023, 13:41 Uhr

In einem Gottesdienst am kommenden Sonntag, 30. Juli, verabschiedet sich Pastorin Inga Göbert von der St. Martinikirchengemeinde in Buer. Nach vier Jahren wechselt sie in die Petrusgemeinde Gretesch-Lüstringen-Darum.