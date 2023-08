Gottesdienst unterm Nachthimmel Pastorin Inga Göbert kehrt nach Buer zurück – für zwei besondere Termine Von Simone Grawe | 11.08.2023, 12:19 Uhr Pastorin Inga Göbert kehrt an diesem Sonntag in die Martinigemeinde Buer zurück, und zwar auf den Hof XV Eichen in Sehlingdorf. Foto: Petra Ropers up-down up-down

Vor zwei Wochen ist Inga Göbert aus der St. Martini-Kirchengemeinde Buer verabschiedet worden. An diesem Sonntag kehrt die Pastorin in die Gemeinde zurück, und zwar zu einer besonderen Veranstaltung auf den Hof XV Eichen in Sehlingdorf. Und das wird nicht ihr letzer Auftritt in Buer sein.