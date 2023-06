Pastorin Inga Göbel verlässt Melle-Buer und geht nach Lüstringen. Archivfoto: Christoph Michalski up-down up-down Inga Göbert geht nach Lüstringen In der Kirchengemeinde Buer brennt es wieder: Pastorin geht, Vorstand aufgelöst Von Michael Hengehold | 09.06.2023, 15:31 Uhr

Im Herbst 2019 kam sie in die Martini-Gemeinde Buer, nun verlässt Pastorin Inga Göbert den Meller Stadtteil schon wieder. In der Folge ist der größte Teil des Kirchenvorstands zurückgetreten. Was hat es damit auf sich?