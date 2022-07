Klassischer Big Band Sound, humorvoll vorgetragen, ist das Markenzeichen des Pasadena Roof Orchestra. FOTO: Brian Dowling (Archivfoto) up-down up-down Karten sind noch erhältlich Swing in Melle: Das Pasadena Roof Orchestra kommt ins Forum Von Madlen Böert | 28.07.2022, 12:19 Uhr

Das Pasadena Roof Orchestra ist „Back on the Road again“: Die Big Band spielt am Sonntag, 31. Juli 2022, ein Konzert im Forum Melle.