Schließen ihre Partyscheune nach 25 Jahren: Helga und Hans-Kurt Kleine-Böse. Foto: Christina Wiesmann up-down up-down Mit Hofflohmarkt am Samstag Nach 25 Jahren endet eine Ära: Partyscheune Kleine-Böse in Melle schließt Von Christina Wiesmann | 23.09.2022, 09:45 Uhr

Die Partyscheune Kleine-Böse in Altenmelle schließt die Tore. Am Samstag, 24. September 2022, findet ein Hofflohmarkt mit Inventarausverkauf statt. Was es gibt? Wir haben nachgefragt.