Knifflige Stelle: Durch den Neubau des Edeka-Marktes wird der Verkehr im Bereich Am Ring/Sondermühlener Straße zunehmen. Der Ortsrat möchte hier mehr Verkehrssicherheit erreichen. Foto: Simone Grawe up-down up-down Klare Forderung des Ortsrats Auch wegen des neuen Edeka-Marktes in Wellingholzhausen: Kommt Tempo 30? Von Simone Grawe | 22.11.2022, 13:39 Uhr

Mehr Verkehrssicherheit im Ortskern: Das wünscht sich der Ortsrat Wellingholzhausen schon seit längerer Zeit. Kann die Ortsdurchfahrt weiter beruhigt werden? Die Frage war in der Sitzung am Montag das zentrale Thema, gerade mit Blick auf den Neubau des Edeka-Marktes. Nun ist die Stadt Melle am Zug.