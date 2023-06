Die Grundschule Riemsloh plant für all ihre Schüler eine „schwimmende Projektwoche“. Foto: Petra Ropers up-down up-down Förderung aus „gutem Willen“ „Schwimmende Projektwoche“ der Grundschule Riemsloh: Unterstützen – oder nicht? Von Petra Ropers | 21.06.2023, 14:30 Uhr

Immer mehr Kinder können nicht oder nicht sicher schwimmen. Die Gründe sind vielfältig, Abhilfe zu schaffen ist nicht einfach. Die Grundschule Riemsloh plant nun in Ergänzung zum schulischen Schwimmunterricht eine „schwimmende Projektwoche“ für all ihre Schüler. Über ihren Antrag auf finanzielle Unterstützung diskutierte der Ortsrat in seiner Sitzung.