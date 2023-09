Für Fußgänger schwer zu nutzen Gehweg in Schiplage-St. Annen sanieren? Politik hat eine klare Meinung Von Petra Ropers | 24.09.2023, 09:08 Uhr Der Gehweg an der St.-Annener-Straße hat Sanierungsbedarf. Foto: Petra Ropers up-down up-down

Soll der Gehweg in Schiplage-St. Annen an der St.-Annener-Straße in Fahrtrichtung Wallenbrück saniert werden? Der Ortsrat Neuenkirchen hat eine klare Meinung.