Jan Kooter hat im Gebäude des „Meller Kreisblatts" seine Orthopädie-Praxis eröffnet. FOTO: Simone Grawe Beratung, Diagnostik, Therapie, Operation Orthopäde Jan Kooter eröffnet eine neue Praxis in Melle-Mitte Von Simone Grawe | 14.07.2022, 17:20 Uhr

An der Mühlenstraße 24 in Melle hat eine neue Arztpraxis eröffnet. Jan Kooter und sein Team bieten ab sofort im ersten Obergeschoss ein breites Spektrum an orthopädischen Leistungen an. Eine weitere Praxis im Gebäude folgt.