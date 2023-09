An der Mühlenstraße 24 Orthopäde Orhan Kizilpinar übernimmt Praxis in Meller Innenstadt Von Simone Grawe | 13.09.2023, 15:08 Uhr Orthopäde und Unfallchirurg Orhan Kizilpinar hat die Leitung der Praxis an der Mühlenstraße in Melle übernommen. Foto: Simone Grawe up-down up-down

In der Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Mühlenstraße 24 in Melle gibt es eine personelle Veränderung. Orhan Kizilpinar hat am 7. September offiziell die Leitung der Praxis im ersten Obergeschoss übernommen.