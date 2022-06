Egbert Schoenmaker spielt am Sonntag in Melle. FOTO: Egbert Schoenmaker Orgelweihe in St. Petri Meller Christian-Vater-Orgel geht mit Meisterkonzert wieder in Betrieb Von Madlen Böert | 01.06.2022, 15:22 Uhr

Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten wird die Christian-Vater-Orgel in der Petrikirche in Melle am Sonntag, 5. Juni 2022, feierlich wieder in Betrieb genommen.