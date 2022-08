FOTO: Guillaume Eymard Werke von Bach, Frescobaldi und Buxtehude „Ausnahmemusiker“: Organist Stefano Molardi in Meller St.-Matthäus-Kirche Von noz.de | 07.08.2022, 10:22 Uhr

Die Reihe der „Sommerlichen Orgelkonzerte Melle“ geht in der St. Matthäus Kirche in die nächste Runde: Am 10. August gastiert der Organist Stefano Molardi in Melle.