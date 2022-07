Erst Orchestertreffen, dann Konzert: die Gymnasien Melle, Lingen und Bersenbrück veranstalten das alljährlich gemeinsam. FOTO: Ulrich Look up-down up-down Klassik, Pop, Filmmusik Orchester von drei Gymnasien treten bei Solarlux in Melle auf Von Ronja Ackermann | 04.07.2022, 15:43 Uhr

Am kommenden Wochenende präsentieren Mädchen und Jungen von Gymnasien in Melle, Lingen und Bersenbrück an drei Tagen ein buntes Konzertprogramm aus Highlights der Klassik, Pop- und Filmmusik.