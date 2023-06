Auf einer Party schlug ein Gast einem anderen ein Bierglas ins Gesicht. Mit fatalen Folgen für das Opfer. Symbolfoto: Unsplash/Josh Olalde up-down up-down Verhandlung vorm Amtsgericht Osnabrück Bierglas-Attacke bei einer Geburtstagsfeier: Meller verliert das Augenlicht Von Christina Wiesmann | 06.06.2023, 13:15 Uhr

Ein Mann aus Melle schlug einem 48-Jährigen sein Bierglas ins Gesicht. Das Opfer ist seit der Tat auf einem Auge nahezu blind. Was auf einer privaten Geburtstagsfeier im August des vergangenen Jahres in Melle passierte, war am Montag Gegenstand einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Osnabrück.