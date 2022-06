In Bardüttingdorf an der Grenze zwischen Westfalen und Niedersachsen entstand aus wenigen jungen Musikern eine Elf-Mann-Band mit einer Frau. Der Initiator und Motor dieser Musikergruppe, Henning Kreft, kam bei der Suche nach einem Namen auf eine Idee, die typisch ist für diese Gruppe, bei denen der Spaß an der Musik aus jedem Ton und jeder Geste zu spüren ist: „Wenn ich sonntagmorgens aus meinem Fenster schaue, blicke ich staunend auf die kristallene Weide (Crystal Pasture) auf dem Feld“.“(East) European roots&polka, neu belebt“, so umschreibt die Band ihre Musik. Mit Posaunen und Trompeten, Akkordeon und Schlagzeug, E-Gitarre und Gesang spielen und singen sie fetzige, geistreiche, humorvolle Lieder in vielen Sprachen. Das Konzert findet am 2. August um 20 Uhr vor dem Hallmannschen Haus hinter der Kirche statt, bei schlechtem Wetter an der 200 Meter entfernten Sägemühle. Für Getränke und Würstchen wird gesorgt. Karten (10 Euro) können zum Vorverkaufspreis von 8 Euro telefonisch unter 05422-8107 oder unter kg.oldendorf@evlka.de bestellt und an der Abendkasse hinterlegt werden.