Das Geschenk der Athleten von 1972 hält Heide Z. bis heute in Ehren. Foto: Vincent Buß up-down up-down „Es war schon beängstigend“ Olympische Spiele 1972 in München: Diese Mellerin war dabei Von Simone Grawe | 17.09.2022, 10:05 Uhr

Die Olympischen Spiele 1972 in München – eine Mellerin war vor 50 Jahren dabei. Sie erinnert sich an viel Schönes, aber auch an die beängstigende Zeit vor dem Anschlag.