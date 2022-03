Lediglich mit dem Nötigsten für die ersten Tage verließ Ohla Shtanmeeiva ihre Heimat. Dieses Bild zeigt sie an der polnisch-ukrainischen Grenze. FOTO: Witold Komor Lange Staus an der Grenze Zuflucht in Melle: So lief die Flucht für eine Ukrainerin und ihre Tochter Von Johannes Kleigrewe | 18.03.2022, 14:48 Uhr

Eigentlich wollte sie ihre Heimat nicht verlassen, erzählt Olha Shtanmeeiva am Küchentisch bei einer Tasse Kaffee. Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, harrte sie zunächst aus. Doch dann kamen die Kämpfe näher und sie floh mit ihrer Tochter aus der Westukraine. Seit gut einer Woche leben die beiden nun in Melle.