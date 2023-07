Am Sonntag stand der Meller Ortsteil Westerhausen ganz im Zeichen des Motorsports. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Tonnenschwere Lasten in Westerhausen Baumstammziehen in Melle: Viele Traktor-Oldies und ein Unimog Von Heinz-Jürgen Reiß | 31.07.2023, 11:03 Uhr

Am Sonntag stand der Meller Ortsteil Westerhausen ganz im Zeichen des Motorsports. Auf einer Rennstrecke in Form eines Hufeisens waren mehr als 60 Fahrer in neun Klassen zu einem Einzelzeitfahren angetreten. Um das Rennen spannender zu machen, wurden teils tonnenschwere Baumstämme an den Fahrzeugen befestigt.