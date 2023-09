Wie Organisator Reinhard Plogmann in einer Pressemitteilung schreibt, hat sich der Welllinger Musiker Olaf Sickmann nach Jahren im Zeichen der Rockmusik der akustischen Gitarre und der Tin Whistle zugewandt.

Irische Tin-Whistle- und Gitarrenklänge

„Seit über 20 Jahren hat sich der deutsche Komponist, Gitarrist und Tin-Whistle-Spieler Olaf Sickmann seine ganz eigene Nische mit zeitlos schöner Instrumentalmusik geschaffen“, heißt es in der Mitteilung. Hörbare Einflüsse sind irische und klassische Musik, aber auch Films-Soundtracks.

Der Mitteilung zufolge werden viele seiner Tin-Whistle-Kompositionen in Radiosendern in Irland und Deutschland gespielt, wie beispielsweise in Irlands Nationalsender RTE.

Konzert- und Ausstellungsinformationen

Das Konzert findet am Samstag, 23. September, um 20 Uhr in der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Wellingholzhausen statt. Der Eintritt ist frei. Außerdem begleitet Sickmann musikalisch die Finissage am zur Ausstellung „Kunst in der Kirche“ am Sonntag um 11.30 Uhr.