Der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Bruchmühlen richtet einmal mehr das Kult-Event aus. Und das verbindet sich am Sonntag, 24. September, erstmals mit einem Fahrradtag für die ganze Familie. Zunächst aber ist mit der „Bayernmafia“ Partystimmung angesagt. Die Vollblutmusiker aus Franken sind auf der Canstatter Wasen ebenso zuhause wie auf dem Oktoberfest in München. Und sie garantieren beste Laune bis zum Morgengrauen.

Tische werden zur Tanzfläche, Maßkrüge leeren sich – und werden im Gegensatz zum großen Vorbild in München zu unveränderten Preisen neu befüllt. Der Vorverkauf für das Oktoberfest hat bereits begonnen: Karten sind zum Preis von 15 Euro erhältlich per Mail an oktoberfest-bruchmuehlen@web.de oder in der Bäckerei Bürenkämper in Bruchmühlen.

Ein Prosit auf ein tolles Festwochenende - im vergangenen Jahr ausnahmsweise im Zelt. Archivfoto: Petra Ropers

Am Sonntag kommen dann auch die Familien auf ihre Kosten. Denn der erste Bruchmühlener Fahrradtag verbindet Informationen mit Spaß auf zwei Rädern – und natürlich mit Live-Musik, Kaffee und selbstgebackenem Kuchen in der Halle. Draußen wartet bereits ab 11 Uhr eine große Fahrradausstellung, aufgebaut von zwei regionalen Fahrradhändlern. Dazu bietet der ADFC aus Bünde ein E-Bike-Sicherheitstraining an.

Für die kleinen Radler gibt es eine Fahrradrallye rund ums Gut Bruchmühlen. Eine Hüpfburg wird aufgebaut. Und in der Mehrzweckhalle sorgen die Grönegau-Musikanten aus Buer bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen für beste Stimmung. Der Vorstand des ausrichtenden RGZV Bruchmühlen freut sich schon jetzt auf ein tolles Festwochenende.