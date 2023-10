Ausverkauftes Haus des Gastes Oktoberfest in Wellingholzhausen: Soviel Bayern steckt im Beutling Von Alexandra Stratmeier | 22.10.2023, 16:27 Uhr Mehr als 500 Besucher feierten Oktoberfest in Wellingholzhausen. Foto: Niels Wagner up-down up-down

Zum Ende der Oktoberfestsaison 2023 haben es weit mehr als 500 Besucher beim 19. Oktoberfest in Wellingholzhausen am Samstagabend bei einer blau-weißen Sause so richtig krachen lassen. Mit traditionellem Fassanstich, zünftiger Marschmusik und Wiesn-Stimmung hieß es: „Feiern wie in Bayern!“