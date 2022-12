Tierarzt Otfried Weinert und seine Frau Ulrike (links) übergeben die Praxis zum Jahreswechsel an Doris Jordan (rechts). Foto: Christina Wiesmann up-down up-down Seit fast 30 Jahren in Westerhausen Meller Tierarzt Otfried Weinert übergibt Praxis an seine Kollegin Doris Jordan Von Christina Wiesmann | 24.12.2022, 08:00 Uhr

In wenigen Tagen geht Tierarzt Otfried Weinert in den Ruhestand. Zu Beginn des neuen Jahres übergibt er die Praxis in Westerhausen an seine langjährige Kollegin, die Tierärztin Doris Jordan.