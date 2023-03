Moderiert den Comedy-Abend: Stephan Rodefeld. Foto: Stephan Rodefeld up-down up-down Am 23. März gehts los Comedy und Käsebrot: Im B22 in Buer startet eine neue Comedy-Reihe Von Simone Grawe | 21.03.2023, 17:43 Uhr

Der Verein Buer Kultur startet am Donnerstag, 23. März, eine neue Comedy-Reihe. Unter dem Titel „Comedy & Käsebrot“ treten Özgür Cebe und Oli Materlik ab 20 Uhr im B22 am Alten Handelsweg in Buer auf.