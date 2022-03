Der Einsatz des Oldendorfer Nachwuchstalents Amy Judge am Wochenende ist noch fraglich. (Archivbild) FOTO: Gelhot Tischtennis-Oberliga Oldendorferinnen erst gegen Hannover 96, dann gegen Werder Bremen Von Johannes Kleigrewe | 18.03.2022, 11:11 Uhr

Die erste Frauenmannschaft der SV Oldendorf bestreitet am Wochenende gleich zwei Spiele in der Tischtennis-Oberliga. Am Samstag empfangen sie ab 14 Uhr zu Hause die Reserve von Hannover 96, am Sonntag treten sie ab 11 Uhr beim SV Werder Bremen an. Der TSV Riemsloh II empfängt am Samstag ab 14 Uhr den SV Concorida Emsbüren zum letzten Saisonspiel.