Immer mehr Städte erlauben Frauen das Oben-ohne-Schwimmen in Freibädern. Die Stadt Melle passt die Nutzungsordnung in den Bädern jedoch nicht an. Symbolfoto: Annette Riedl / dpa up-down up-down In diesen Fällen greift der Bademeister ein Oben-ohne-Schwimmen für Frauen: So geht die Stadt Melle damit um Von Ina Wemhöner | 24.05.2023, 06:12 Uhr

Vorher verpönt und nicht gestattet: In diesem Jahr dürfen Frauen in vielen Freibädern „oben ohne“ baden. Dazu zählt nun auch die angrenzende Stadt Spenge oder auch die Gemeinde Hiddenhausen. Und wie sieht es in den Freibädern in Melle aus?