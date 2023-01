Das Norddeutsche Blechbläsercollegium ist Ende Januar zu Gast in Buer. Foto: Christian Fuchs up-down up-down Konzert am 27. Januar 2023 Norddeutsches Blechbläsercollegium zu Gast in der Martinikirche Buer Von noz.de | 22.01.2023, 09:55 Uhr

Das Norddeutsche Blechbläsercollegium kommt in den Grönegau. Am Freitag, 27. Januar 2023, spielen die Musiker ein Konzert in der Martinikirche in Buer.