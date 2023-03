Die Küchenhersteller in der Region wollen expandieren. Nolte-Küchen in Bruchmühlen zieht nun nach. Symbolfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Auch Häcker und Ballerina erweitern „Zwei Jahre verloren“: Küchenhersteller Nolte zieht in Melle Ersatzinvestitionen vor Von Ina Wemhöner | 20.03.2023, 16:20 Uhr

Steigende Kosten für Material- und Energiepreise lassen viele Unternehmen nicht davon abhalten zu expandieren. Die Küchenhersteller Häcker in Venne und Ballerina in Rödinghausen vergrößern ihre Produktions- sowie Ausstellungshallen. Und jetzt zieht auch Nolte-Küchen in Melle-Bruchmühlen nach.