Produktionshallen und Hochregallager Nolte Küchen baut in Bruchmühlen: So soll es dort bald aussehen Von Vincent Buß | 12.10.2023, 16:46 Uhr Der Küchenhersteller Nolte Küchen baut am Standort in Bruchmühlen. Foto: Niels Wagner

Nicht nur in Löhne, sondern auch in Melle-Bruchmühlen will sich Nolte Küchen vergrößern. Der Küchenhersteller baut zwei Produktionshallen und ein Hochregallager.