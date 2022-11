Bürgerbüroleiter Michael Saffran und Ortsbürgermeister Wilhelm Hunting (von links) werben für den Nikolausmarkt in Buer. Foto: Stadt Melle up-down up-down Weihnachtsstimmung im Ortskern Der Nikolausmarkt in Buer hat etwas ganz Neues im Programm Von noz.de | 29.11.2022, 08:07 Uhr

Am 3. und 4. Dezember findet jeweils ab 15 Uhr der traditionelle Nikolausmarkt in der historischen Kirchhofsburg in Buer statt. Die Besucher erwartet in diesem Jahr ein vielseitiges Programm.