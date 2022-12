Da war die Freude groß, als das weihnachtliche Gespann in den Kirchhof fuhr. Foto: Niels Wagner up-down up-down Klein und heimelig in der Dorfmitte Nikolausmarkt in Oldendorf: Der Mann in Rot kommt angeknattert Von Christina Wiesmann | 07.12.2022, 18:04 Uhr

Rund um die Marienkirche in Oldendorf herum verbreitete der Nikolausmarkt am 6. Dezember eine besinnliche Weihnachtsstimmung. Mit dabei: Der wohl wichtigste Besucher des Abends. Er kam in der Dunkelheit knatternd angebraust.