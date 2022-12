Eine süße Überraschung brachte der Nikolaus am 6. Dezember in die Firma Bahr. Foto: Panela Opitz up-down up-down Nachbarn engagieren sich Der Nikolaus ist da: Überraschung nach dem Feuer für Mitarbeiter von Bahr in Buer Von Christina Wiesmann | 08.12.2022, 08:37 Uhr

„Eine echte Überraschung für alle!“ – das sagt Jutta Bahr über den Besuch des Nikolaus am Dienstagmorgen in der Firma Bahr in Buer. Warum er dort war? Das ist eine wirklich rührende Geschichte.