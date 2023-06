Die Handballer der Eickener SV posierten nach dem Spiel zu gemeinsamen Siegerfoto mit den Fans. Foto: Niels Wagner up-down up-down Nichts für schwache Nerven So dramatisch war das letzte Saisonspiel der Eickener Handballer Von Sven Schüer | 11.06.2023, 09:39 Uhr

Die Handballer der Eickener SV haben wie in der vergangenen Saison auf dramatische Weise den Klassenerhalt in der Verbandsliga gesichert. Im letzten Saisonspiel drehte die ESV einen hohen Rückstand zur Pause in einen knappen 25:24-Sieg und feierte vor ausverkaufter Halle ein rauschendes Fest.