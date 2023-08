Nach zweimonatiger Schließung Neustart für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Melle Von Simone Grawe | 25.08.2023, 14:34 Uhr In der Gynäkologie und Geburtshilfe des CKM geht es ab dem 28. August wieder in vollem Umfang weiter Foto: CKM up-down up-down

Zwei Monate lang waren die Gynäkologie und Geburtshilfe am Christlichen Klinikum Melle (CKM) geschlossen. Am Montag, 28. August, startet der Betrieb nun wieder. Zudem präsentiert das CKM eine Lösung, um Schließungen in Zukunft zu vermeiden.