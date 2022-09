Kein Unbekannten in der Branche: Sina Kizmiaz und Marius Hanna eröffnen ein gemeinsames Tattoo-Studio in Melle-Mitte. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Auch Tribals wieder angesagt Neues Tattoo-Studio in Melle: Auf Fineline und Maoris spezialisiert Von Ina Wemhöner | 28.09.2022, 06:40 Uhr

Sina Kizmiaz und Marius Hanna sind ein neues Tätowierer-Team in Melle. An der Mühlenstraße eröffnen sie am Samstag (1. Oktober) ihr neues Studio. Wir haben mit ihnen über aktuelle Tattoo-Trends, Preise und Cover-Ups gesprochen.