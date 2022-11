Küchentrends und Ausstallungsstücke: Die Meller Geschäftsmänner Wladimir Käfer (Käfer Küchenstudio) und Jan Holtkamp (Holtkamp Möbelteile GmbH & Co KG) eröffnen ein Küchenoutlet in Oldendorf. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Modelle aus der Ausstellung und Messe Neues Küchenoutlet in Melle-Oldendorf öffnet am Samstag Von Ina Wemhöner | 04.11.2022, 06:00 Uhr

Wer derzeit auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, hat ab Samstag (5. November) die Möglichkeit, in dem neuen Küchenoutlet A30 in der Betonstraße in Melle-Oldendorf zu stöbern. Auf 1000 Quadratmetern sind hier Küchentrends aus der Ausstellung, Elektrogeräte und auch Wohnschränke zu finden.