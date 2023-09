Neue Ansätze für die Integrationsarbeit Alle Meller einbeziehen: In den Stadtteilen sollen mehr Angebote geschaffen werden Von Ina Wemhöner | 09.09.2023, 10:25 Uhr Bürgerbüros neu aufstellen – so lautet einer der Vorschläge für die Integrationsarbeit in Melle. Symbolfoto: imago images/Steinach up-down up-down

Die Lebensqualität der Bürger verbessern, mehr zugängliche Angebote in den Meller Stadtteilen schaffen und eine Neuausrichtung der Bürgerbüros, so könnte das Konzept der Integrationsarbeit zukünftig aussehen. Woran es in Melle noch hakt.