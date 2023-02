Sperlingsweg wird die Adresse des neuen Jugendkulturzentrums in Melle. Im Hintergrund sind die neuen Gebäude im Baugebiet „Neue Mitte Nord“ zu erkennen. Foto: Karsten Grosser up-down up-down Jury-Votum nicht haltbar Ups, vertan! Name für neues Jugendkulturzentrum in Melle muss geändert werden Von Karsten Grosser | 05.02.2023, 16:06 Uhr

Im Sommer soll das neue Jugendkulturzentrum in Melle eröffnet werden. Dafür wird ein Name gesucht. Eine Jury hatte sich bereits auf einen Namensvorschlag festgelegt. Doch der war – wie sich dann herausstellte – so nicht haltbar.