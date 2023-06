Eleftherios Zampioglou und Maria Melissopoulou vom Athen-Grill in Rödinghausen eröffnen ein neues griechisches Restaurant im Bahnhofsgebäude in Bruchmühlen. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Pächter vom Athen-Grill ziehen ein Neues griechisches Restaurant kommt ins Bahnhofsgebäude Bruchmühlen Von Ina Wemhöner | 29.06.2023, 16:22 Uhr

Das Ehepaar Eleftherios Zampioglou und Maria Melissopoulou vom griechischen Imbiss „Athen“ in Rödinghausen wollen sich vergrößern. Sie möchten noch in diesem Jahr ihr neues Restaurant mit großer Außenterrasse am Bahnhof Bruchmühlen eröffnen.